Полотно Кандинского отправили в мировое турне перед продажей в Лондоне

За картину «Умиротворенные напряженности» рассчитывают выручить от 25 до 35 млн долларов.



Лондон. Великобритания. Аукционный дом Sotheby's выставит на продажу картину Василия Кандинского «Умиротворенные напряженности». Как пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС, работа русского художника может уйти с молотка за 25-35 млн долларов США.

В преддверии аукциона произведение покажут в Нью-Йорке, Дубае, Гонконге и Тайване. Также его можно будет увидеть в столице Великобритании с 22 по 29 июня – на последнюю дату назначены торги.

Василий Кандинский (1866–1944) считается одним из основателей абстракционизма в мировой живописи. Также он был теоретиком изобразительного искусства, входил в творческое объединение экспрессионистов «Синий всадник», существовавшее в начале XX века в Германии.

«Умиротворенные напряженности» были написаны в 1937 году. Полотно приобрел Соломон Гуггенхайм. В основанном им Музее современного искусства в Нью-Йорке было собрано порядка 150 работ Кандинского.

В 1964 году «Умиротворенные напряженности» приобрел частный коллекционер.