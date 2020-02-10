Кто получил «Оскаров» в 2020 году: полный список

Больше всех наград киноакадемиков собрал зарубежный фильм, голливудские ленты получили более скромные оценки.



Лос-Анджелес. США. 92-я церемония вручения «Оскаров» в театре «Долби» в Лос-Анджелесе преподнесла немало сюрпризов киноманам, не говоря уже о деятелях киноискусства. Фильмы, громко заявившие о себе в прокате и обласканные критикой, оказались отмечены лишь во второстепенных номинациях, а главный приз отдали зарубежной картине, пишет РБК.

Как уже сообщалось, больше всего золотых статуэток собрала лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо. Она получила «Оскары» за лучший фильм (главная награда), а также за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссуру и лучший международный фильм. Гораздо меньше повезло высоко оцененным зрителями «Однажды.. в Голливуде» культового Квентина Тарантино, не говоря уже о «Ford против Ferrari», «1917», и даже «Джокере». РБК приводит полный список номинаций и награжденных.

Лучший фильм - «Паразиты»

Лучший режиссер - Пон Джун-хо («Паразиты»)

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер - Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший актер второго плана - Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)

Лучший саундтрек - «Джокер» (Хильдур Гуднадоуттир)

Лучшая песня - «Рокетмен»

Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо»

Лучший анимационный фильм - «История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм - «Любовь к волосам»

Лучший документальный фильм - «Американская фабрика»

Лучший документальный короткометражный фильм - «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучшие костюмы - «Маленькие женщины»

Лучший грим и прически - «Скандал»

Лучший оператор - Роджер Дикинс («1917»)

Лучший звук - «1917»

Лучший звуковой монтаж - «Ford против Ferrari»

Лучший фильм на иностранном языке - «Паразиты»

Лучший игровой короткометражный фильм - «Окно напротив»

Лучший монтаж - «Ford против Ferrari»

Лучшие визуальные эффекты - «1917»

Лучшая работа художника-постановщика - «Однажды в… Голливуде»