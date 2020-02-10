  • $ 63.47 ↑
  • € 69.63 ↑

Кто получил «Оскаров» в 2020 году: полный список

11:34, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Кто получил «Оскаров» в 2020 году: полный список
11:34, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
54
0
#культура\n#кино\n#кинокритика\n#кинематограф\n#Оскар\n#Голливуд\n#артисты\n#голливудские звезды
Фото: pixabay.com
54
0

Больше всех наград киноакадемиков собрал зарубежный фильм, голливудские ленты получили более скромные оценки.

Лос-Анджелес. США. 92-я церемония вручения «Оскаров» в театре «Долби» в Лос-Анджелесе преподнесла немало сюрпризов киноманам, не говоря уже о деятелях киноискусства. Фильмы, громко заявившие о себе в прокате и обласканные критикой, оказались отмечены лишь во второстепенных номинациях, а главный приз отдали зарубежной картине, пишет РБК.

Как уже сообщалось, больше всего золотых статуэток собрала лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо. Она получила «Оскары» за лучший фильм (главная награда), а также за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссуру и лучший международный фильм. Гораздо меньше повезло высоко оцененным зрителями «Однажды.. в Голливуде» культового Квентина Тарантино, не говоря уже о «Ford против Ferrari», «1917», и даже «Джокере». РБК приводит полный список номинаций и награжденных.

Лучший фильм - «Паразиты»

Лучший режиссер - Пон Джун-хо («Паразиты»)

Лучшая актриса - Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер - Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)

Лучший актер второго плана - Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)

Лучший саундтрек - «Джокер» (Хильдур Гуднадоуттир)

Лучшая песня - «Рокетмен»

Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо»

Лучший анимационный фильм - «История игрушек 4»

Лучший короткометражный анимационный фильм - «Любовь к волосам»

Лучший документальный фильм - «Американская фабрика»

Лучший документальный короткометражный фильм - «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучшие костюмы - «Маленькие женщины»

Лучший грим и прически - «Скандал»

Лучший оператор - Роджер Дикинс («1917»)

Лучший звук - «1917»

Лучший звуковой монтаж - «Ford против Ferrari»

Лучший фильм на иностранном языке - «Паразиты»

Лучший игровой короткометражный фильм - «Окно напротив»

Лучший монтаж - «Ford против Ferrari»

Лучшие визуальные эффекты - «1917»

Лучшая работа художника-постановщика - «Однажды в… Голливуде»

11:34, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
54
0
#культура\n#кино\n#кинокритика\n#кинематограф\n#Оскар\n#Голливуд\n#артисты\n#голливудские звезды

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Трое детей остались сиротами в Удмуртии после массовой аварии

14:33, 04 февраля, 2020
5302

Смертельная авария произошла на трассе «Ижевск-Сарапул»

4604
19:36, 03 февраля, 2020

В Ижевске из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц

3143
12:36, 03 февраля, 2020

Газовики прокомментировали высокую стоимость подключения к сетям в селе Кечево в Удмуртии

3036
11:50, 04 февраля, 2020

Протаранивший фуру на трассе водитель погиб в Удмуртии

2929
11:55, 03 февраля, 2020

Родителей заставят обеспечивать детей жильем после развода

10:07, 07 февраля, 2020
2020

Новые госномера автомобилей появятся в России

1692
10:44, 03 февраля, 2020

Никиту Белых уволили из библиотеки колонии и заставили шить игрушки

1317
16:54, 04 февраля, 2020

Оперативники задержали замначальника Генштаба Вооруженных Сил России

1048
15:33, 07 февраля, 2020

Полтонны замороженных белорусских сверчков уничтожили на Брянщине

992
17:57, 06 февраля, 2020

В WADA прокомментировали информацию о недопуске России на ЧМ-2022

10:57, 06 февраля, 2020
1892

Коронавирус обогнал по числу летальных исходов в Китае атипичную пневмонию

946
11:45, 03 февраля, 2020

Трое погибли и почти 180 человек пострадали в развалившемся на части самолете в аэропорту Стамбула

932
10:05, 06 февраля, 2020

Турция ударила по позициям сирийской армии

889
13:29, 03 февраля, 2020

Плавучий госпиталь: в Гонконге объявили карантин на круизном лайнере с 1,8 тыс пассажиров

866
12:59, 05 февраля, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019