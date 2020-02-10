Кто получил «Оскаров» в 2020 году: полный список

Больше всех наград киноакадемиков собрал зарубежный фильм, голливудские ленты получили более скромные оценки.
Лос-Анджелес. США. 92-я церемония вручения «Оскаров» в театре «Долби» в Лос-Анджелесе преподнесла немало сюрпризов киноманам, не говоря уже о деятелях киноискусства. Фильмы, громко заявившие о себе в прокате и обласканные критикой, оказались отмечены лишь во второстепенных номинациях, а главный приз отдали зарубежной картине, пишет РБК.
Как уже сообщалось, больше всего золотых статуэток собрала лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо. Она получила «Оскары» за лучший фильм (главная награда), а также за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссуру и лучший международный фильм. Гораздо меньше повезло высоко оцененным зрителями «Однажды.. в Голливуде» культового Квентина Тарантино, не говоря уже о «Ford против Ferrari», «1917», и даже «Джокере». РБК приводит полный список номинаций и награжденных.
Лучший фильм - «Паразиты»
Лучший режиссер - Пон Джун-хо («Паразиты»)
Лучшая актриса - Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший актер - Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн («Брачная история»)
Лучший актер второго плана - Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)
Лучший саундтрек - «Джокер» (Хильдур Гуднадоуттир)
Лучшая песня - «Рокетмен»
Лучший оригинальный сценарий - «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий - «Кролик Джоджо»
Лучший анимационный фильм - «История игрушек 4»
Лучший короткометражный анимационный фильм - «Любовь к волосам»
Лучший документальный фильм - «Американская фабрика»
Лучший документальный короткометражный фильм - «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
Лучшие костюмы - «Маленькие женщины»
Лучший грим и прически - «Скандал»
Лучший оператор - Роджер Дикинс («1917»)
Лучший звук - «1917»
Лучший звуковой монтаж - «Ford против Ferrari»
Лучший фильм на иностранном языке - «Паразиты»
Лучший игровой короткометражный фильм - «Окно напротив»
Лучший монтаж - «Ford против Ferrari»
Лучшие визуальные эффекты - «1917»
Лучшая работа художника-постановщика - «Однажды в… Голливуде»