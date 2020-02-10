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«Оскара» за «Лучший фильм» получил режиссер из Южной Кореи

10:15, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
«Оскара» за «Лучший фильм» получил режиссер из Южной Кореи
10:15, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
96
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#культура\n#кино\n#кинематограф\n#Оскар\n#Голливуд\n#голливудские звезды
Фото: pixabay.com
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Картину Пона Джун-хо киноакадемики оценили выше, чем «Однажды… в Голливуде» и «1917».

Лос-Анджелес. США. В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения «Оскара». Престижную премию в главной номинации «Лучший фильм» американские киноакадемики присудили картине южнокорейского режиссера Пона Джун-хо «Паразиты», сообщает РБК.

Всего лента получила четыре золотые статуэтки – за лучший фильм, лучший международный фильм (ранее эта номинация называлась «зарубежный фильм»), лучшую режиссуру и оригинальный сценарий.

Трех «Оскаров» (за операторскую работу, звук и визуальные эффекты награды) получила лента Сэма Мендеса «1917». «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда удостоился двух наград - за лучший монтаж звука и лучший монтаж. «Оскара» за костюмы дали «Маленьким женщинам» Греты Гервиг.

«Джокер» Тодда Филлипса заработал две статуэтки - за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и за лучший саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир).

В номинации за лучший адаптированный сценарий отметили «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити. «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино набрала только две статуэтки, в том числе за лучшую мужскую роль второго плана (Брэд Питт, для которого этот «Оскар» стал первым, полученным за актерское мастерство), и за лучшую работу художника-постановщика.

10:15, 10 февраля, 2020
Евгений Кандаков
96
0
#культура\n#кино\n#кинематограф\n#Оскар\n#Голливуд\n#голливудские звезды

 

 

 


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