Эд Ширан решил на время прервать музыкальную карьеру

«Творческий отпуск» музыкант намерен потратить на путешествия.

Лондон. Великобритания. Знаменитый исполнитель в жанре поп-музыки Эд Ширан объявил о временном отказе от концертной деятельности. 28-летний музыкант также не будет общаться с поклонниками в соцсетях, сообщает телеканал «Мир».

Артист объяснил паузу в карьере тем, что очень устал после 3 лет на сцене. Именно столько Ширан непрерывно выступал и записывался после выхода в свет альбома Divide в 2017 году. По мнению певца, он заслужил отдых.

«Я просто возьму передышку, чтобы путешествовать, писать и читать. Меня не будет в социальных сетях до тех пор, пока не придет время вернуться», - написал артист на своей странице в Instagram. При этом он пообещал, что обязательно вернется, причем с новыми песнями.

Музыкант и актер Эд Ширан приобрел известность как поп-исполнитель в 2011 году благодаря синглу «The A Team», занявшему третье место в британском чарте. В 2018 году вошел в тройку самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса в возрасте до 30 лет. По данным Forbes, его годовой заработок составляет 110 млн долларов.