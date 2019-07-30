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Видео с кастинга первых «Звездных войн» появилось в интернете

19:05, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Видео с кастинга первых «Звездных войн» появилось в интернете
19:05, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#США\n#кино\n#Звёздные Войны\n#актеры
Фото: pixabay.com
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На нём запечатлена первая читка сценария Фордом и Хэмиллом.

США. Американский телеведущий Карл Кинтанилья опубликовал видеоролик с актёрами Харрисоном Фордом и Марком Хэмиллом. Как передают «Известия», камера запечатлела первую читку сценария «Звёздных войн».

После роликом поделился Марк Хэмилл, сказав, что это была их первая встреча с Фордом и ни один из них до того момента не читал сценарий и не знал, о чём идёт речь. Режиссёр Джордж Лукас ничего не рассказывал.

Напомним, «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» вышел на экраны в 1977 году. Фильм стал первым в саге и четвёртым в сюжетной линии. В декабре 2019 года в российских кинотеатрах стартует фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — уже девятый по счёту.

Carl Quintanilla on Twitter

What a gem here from @larwoolf. Can you share any color on this, @HamillHimself! #StarWars (cc: @frankpallotta) https://t.co/O2lcUKTrBH

19:05, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
132
0
#США\n#кино\n#Звёздные Войны\n#актеры

 

 

 


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