Видео с кастинга первых «Звездных войн» появилось в интернете

США. Американский телеведущий Карл Кинтанилья опубликовал видеоролик с актёрами Харрисоном Фордом и Марком Хэмиллом. Как передают «Известия», камера запечатлела первую читку сценария «Звёздных войн».

После роликом поделился Марк Хэмилл, сказав, что это была их первая встреча с Фордом и ни один из них до того момента не читал сценарий и не знал, о чём идёт речь. Режиссёр Джордж Лукас ничего не рассказывал.

Напомним, «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» вышел на экраны в 1977 году. Фильм стал первым в саге и четвёртым в сюжетной линии. В декабре 2019 года в российских кинотеатрах стартует фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — уже девятый по счёту.

What a gem here from @larwoolf. Can you share any color on this, @HamillHimself! #StarWars (cc: @frankpallotta) https://t.co/O2lcUKTrBH