Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра

Они оказались на поверхности почвы после наводнения.

Китай. Школьник из Китая нашёл на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на газету «Бэйцзин Циннянь бао», возраст находки составляет не менее 66 млн лет.

Уникальная находка была сделана 23 июля, когда школьник Чжан Янчжэ вместе с мамой Ли Сяофан гулял возле моста через реку Дунцзян. На переходной тропе возле моста они заметили окаменелость, напоминающую яйцо динозавра. Как позже объяснили специалисты, находке поспособствовало наводнение, которое размыло почву возле моста.

Мама мальчика рассказала, что находку сделал именно мальчик, который после частых посещений местного палеонтологического музея знал, как могут выглядеть яйца динозавров, и поэтому понял, что перед ним не просто камень.

Отмечается, что это не первая такая находка в этом районе, в 1999 году в 500 метрах от нынешних раскопок обнаружили окаменелые яйца нескольких видов динозавров.

Раскопки в этом районе продолжатся, учёные рассчитывают обнаружить здесь и другие находки. А 11 яиц, обнаруженных благодаря школьнику, можно будет увидеть в местном музее уже через год.