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      Disney опубликовал первый трейлер ленты «Щелкунчик и четыре королевства»

      12:30, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:30, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      77
      0
      #видео\n#кино\n#кинематограф\n#трейлер\n#Disney
      Фото: kinopoisk.ru
      77
      0

      Фильм выйдет в мировой прокат в октябре 2018 года.

      Калифорния. США. Студия Disney опубликовала первый трейлер ленты «Щелкунчик и четыре королевства». Как пишет РГ, компания имени Уолта Диснея таким образом решила порадовать зрителей накануне зимних праздников.  

      Отмечается, что в предстоящем фильме главные роли сыграют Морган Фримен, Кира Найтли и Хелен Миррен. Образ Клары на экране воплотит Маккензи Фой, известная по ролям в киносаге «Сумерки» и ленте «Интерстеллар».  

      Согласно сюжету фильма, снятого по мотивам сказки Гофмана и балета П.И. Чайковского, юная Клара получает необычный подарок от своего крестного и отправляется в путешествие по сказочным королевствам - Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Попав в четвертую страну, она сталкивается с армией мышей во главе с Мышиным королем.  

      Ожидается, что в мировой прокат лента выйдет 26 октября 2018 года. В России премьера фильма состоится позже – зрители увидят картину лишь в декабре следующего года. 

      Щелкунчик и Четыре королевства - тизер-трейлер
      12:30, 20 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      77
      0
      #видео\n#кино\n#кинематограф\n#трейлер\n#Disney

       

       

       

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