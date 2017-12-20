Disney опубликовал первый трейлер ленты «Щелкунчик и четыре королевства»

Фильм выйдет в мировой прокат в октябре 2018 года.

Калифорния. США. Студия Disney опубликовала первый трейлер ленты «Щелкунчик и четыре королевства». Как пишет РГ, компания имени Уолта Диснея таким образом решила порадовать зрителей накануне зимних праздников.

Отмечается, что в предстоящем фильме главные роли сыграют Морган Фримен, Кира Найтли и Хелен Миррен. Образ Клары на экране воплотит Маккензи Фой, известная по ролям в киносаге «Сумерки» и ленте «Интерстеллар».

Согласно сюжету фильма, снятого по мотивам сказки Гофмана и балета П.И. Чайковского, юная Клара получает необычный подарок от своего крестного и отправляется в путешествие по сказочным королевствам - Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Попав в четвертую страну, она сталкивается с армией мышей во главе с Мышиным королем.

Ожидается, что в мировой прокат лента выйдет 26 октября 2018 года. В России премьера фильма состоится позже – зрители увидят картину лишь в декабре следующего года.