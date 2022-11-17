Европейский арбитраж оштрафовал Gasum на 300 миллионов евро в пользу «Газпрома»

Таким образом суд обязал финскую компанию платить за газ на российских условиях.
Стокгольм. Швеция. Шведская компания Gasum должна выплатить «Газпром экспорту» более 300 млн евро за нарушение условий контракта. Такое решение принял арбитражный суд в Стокгольме, пишет Коммерсантъ.
При этом отмечается, что арбитраж признал указ президента России Владимира Путина о переводе оплаты за газ в рубли форс-мажорным обстоятельством. Суд объявил Gasum виновной в неисполнении указанного в контракте обязательства «бери или плати». Также компании придется заплатить пени за просрочку. Кроме того, стороны обязаны решить вопрос о дальнейших поставках голубого топлива.
Ранее в компании Gasum заявили, что арбитраж в Финляндии разрешил ему не платить за российский энергоноситель в рублях.
Издание напоминает, что контракт «Газпром экспорта» и Gasum заключен до 31 декабря 2031 года. Его выполнение было приостановлено российской стороной 21 мая в связи с отказом Хельсинки вносить оплату с обменом иностранной валюты на рубли в Газпромбанке. Такое условие поставил перед странами Запада президент России Владимир Путин в марте 2022 года. Ряд европейских стран выполнил это требование, другие объявили о полном отказе от российского газа.