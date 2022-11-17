Европейский арбитраж оштрафовал Gasum на 300 миллионов евро в пользу «Газпрома»

Стокгольм. Швеция. Шведская компания Gasum должна выплатить «Газпром экспорту» более 300 млн евро за нарушение условий контракта. Такое решение принял арбитражный суд в Стокгольме, пишет Коммерсантъ.

При этом отмечается, что арбитраж признал указ президента России Владимира Путина о переводе оплаты за газ в рубли форс-мажорным обстоятельством. Суд объявил Gasum виновной в неисполнении указанного в контракте обязательства «бери или плати». Также компании придется заплатить пени за просрочку. Кроме того, стороны обязаны решить вопрос о дальнейших поставках голубого топлива.

Ранее в компании Gasum заявили, что арбитраж в Финляндии разрешил ему не платить за российский энергоноситель в рублях.

Издание напоминает, что контракт «Газпром экспорта» и Gasum заключен до 31 декабря 2031 года. Его выполнение было приостановлено российской стороной 21 мая в связи с отказом Хельсинки вносить оплату с обменом иностранной валюты на рубли в Газпромбанке. Такое условие поставил перед странами Запада президент России Владимир Путин в марте 2022 года. Ряд европейских стран выполнил это требование, другие объявили о полном отказе от российского газа.