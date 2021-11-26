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Сербия продолжит получать российский газ по старой цене в течение полугода

11:04, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Сербия продолжит получать российский газ по старой цене в течение полугода
11:04, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#газ\n#экономика\n#бизнес\n#энергетика\n#международное сотрудничество\n#Владимир Путин\n#Россия\n#Сербия
Фото: kremlin.ru
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По продленному контракту голубое топливо будет стоить 270 долларов США за тысячу кубометров.

Белград. Сербия. Россия продлила для Сербии контракт по поставкам газа на полгода с сохранением прежней цены в 270 долларов США за 1 тыс. кубометров. Об этом президент страны Александр Вучич заявил по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости

Контракт, о котором идет речь, должен был закончиться в конце 2021 года. Таким образом, Белград продолжит получать голубое топливо из России по выгодной цене до конца мая 2022 года. По словам Александра Вучича, страна готова покупать по 3 млрд кубометров российского газа в год на протяжении 10 лет. Это стало возможным благодаря прокладке в 2021 году газопровода «Балканский поток» в Болгарию, Сербию и Венгрию.

Напомним, стоимость голубого топлива на мировом рынке составляет сейчас порядка 1 тыс. долларов США за 1 тыс. кубометров.

11:04, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
82
0
#газ\n#экономика\n#бизнес\n#энергетика\n#международное сотрудничество\n#Владимир Путин\n#Россия\n#Сербия
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