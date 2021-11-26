Сербия продолжит получать российский газ по старой цене в течение полугода

По продленному контракту голубое топливо будет стоить 270 долларов США за тысячу кубометров.



Белград. Сербия. Россия продлила для Сербии контракт по поставкам газа на полгода с сохранением прежней цены в 270 долларов США за 1 тыс. кубометров. Об этом президент страны Александр Вучич заявил по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости

Контракт, о котором идет речь, должен был закончиться в конце 2021 года. Таким образом, Белград продолжит получать голубое топливо из России по выгодной цене до конца мая 2022 года. По словам Александра Вучича, страна готова покупать по 3 млрд кубометров российского газа в год на протяжении 10 лет. Это стало возможным благодаря прокладке в 2021 году газопровода «Балканский поток» в Болгарию, Сербию и Венгрию.

Напомним, стоимость голубого топлива на мировом рынке составляет сейчас порядка 1 тыс. долларов США за 1 тыс. кубометров.