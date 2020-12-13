В Великобритании призвали запасаться продуктами из-за Brexit

Власти страны так и не смогли договориться о «мягком» варианте выхода из ЕС.



Лондон. Великобритания. Правительство Великобритании обратилось к владельцам супермаркетов с просьбой запастись продовольствием, медикаментами и другими товарами первой необходимости. Покупательский ажиотаж и дефицит могут возникнуть в случае выхода страны из Евросоюза по «жесткому» сценарию, без торговой сделки, пишет Газета.ру со ссылкой на The Sunday Times.

В частности, Минздрав призвал поставщиков препаратов и медоборудования создать запасы на 6 недель. Аналогичные рекомендации направлены в торговые сети.

Издание приводит слова менеджера одного из супермаркетов, который рассказал, что не ожидает проблем с мясом и фруктами, но с овощами могут начаться затруднения, которые продлятся примерно 3 месяца после выхода из ЕС.

31 декабря завершается переходный период, в течение которого Великобритания и Евросоюз должны были заключить торговое соглашение по Brexit. Однако стороны пока не пришли к взаимовыгодному решению вопроса. Ситуация осложняется разногласиями внутри ЕС. На последнем раунде переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и о возможном переносе переговоров на следующий год.