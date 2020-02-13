По решению московского суда Twitter заплатит 4 млн рублей

Наказание наложено на компанию за отказ локализовать базы данных россиян.



Москва. Компании Twitter придется заплатить 4 млн рублей за нарушение российского законодательства. Штраф на эту сумму назначил соцсети мировой суд в Москве, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Взыскание наложено за отказ перенести в Россию серверы с данными российских пользователей.

Претензии к социальным сетям Twitter и Facebook выдвинул Роскомнадзор. Производство в отношении компаний ведомство возбудило в конце января.