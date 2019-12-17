«Нафтогаз Украины» решил судиться с Украиной

Таким образом, госкомпания подала иск против государства, которому сама принадлежит.

Киев. Украина. Судебный процесс против властей собственной страны инициировала госкомпания «Нафтогаз Украины». Иск подан в связи с выдачей разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку Варвинского нефтегазового месторождения, сообщает RT со ссылкой на журнал Time.

Добывать полезные ископаемые на данном объекте планировала также дочерняя структура «Нафтогаза». Теперь украинская компания намерена через суд лишить конкурентов права на разработку и провести новый конкурс.

В качестве ответчиков в иске указаны правительство Украины, а также Министерство энергетики и угольной промышленности.

Напомним, полное название украинского нефтегазового монополиста – «Нафтогаз Украины». В связи с этим процесс «Нафтогаз Украины» против Украины» выглядит как необычный юридический казус, когда часть (госкомпания) судится с целым (владеющим им государством).