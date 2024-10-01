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Ижевская школа искусств №2 стала лауреатом Пушкинской премии

09:20, 01 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевская школа искусств №2 стала лауреатом Пушкинской премии
09:20, 01 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
31
0
#Ижевск\n#Детская школа искусств №2\n#конкурсы
Фото: Дмитрий Чистяков
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Учреждение победило в номинации «Лучшее региональное образовательное учреждение».

Москва. Детская школа искусств №2 Ижевска стала лауреатом Пушкинской премии. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков в соцсетях.

В Москве прошла прошла первая церемония вручения Пушкинской премии. Награды удостоились учреждения культуры, ставшие наиболее успешными в проекте «Пушкинская карта». Детская школа искусств №2 имени П. И. Чайковского победила в номинации «Лучшее региональное образовательное учреждение».

«Ижевчане — в числе лучших <…>. Заинтересовать аудиторию молодёжи от 14 до 22 лет сейчас непросто. У Геннадия Ефимовича Юсима с командой это получилось! Поздравляю, друзья!», — высказался Дмитрий Чистяков.

Глава города также напомнил, что баланс карт обнулится 31 декабря.

09:20, 01 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
31
0
#Ижевск\n#Детская школа искусств №2\n#конкурсы