Ижевская школа искусств №2 стала лауреатом Пушкинской премии

Москва. Детская школа искусств №2 Ижевска стала лауреатом Пушкинской премии. Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков в соцсетях.

В Москве прошла прошла первая церемония вручения Пушкинской премии. Награды удостоились учреждения культуры, ставшие наиболее успешными в проекте «Пушкинская карта». Детская школа искусств №2 имени П. И. Чайковского победила в номинации «Лучшее региональное образовательное учреждение».

«Ижевчане — в числе лучших <…>. Заинтересовать аудиторию молодёжи от 14 до 22 лет сейчас непросто. У Геннадия Ефимовича Юсима с командой это получилось! Поздравляю, друзья!», — высказался Дмитрий Чистяков.

Глава города также напомнил, что баланс карт обнулится 31 декабря.