Первая партия винограда приехала в Удмуртию из Узбекистана

Ижевск. Удмуртия. Первую партию винограда привезли из Узбекистана в Удмуртию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

26 сентября в республику приехало свыше 21 тонны свежего винограда. Сотрудники Управления Россельхознадзора провели отбор проб и контроль сопроводительных документов.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования, которые не выявили никаких вредных организмов.

Отмечается, что это первая партия привезённых из-за границы фруктов в Удмуртию за 2024 год.