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Первая партия винограда приехала в Удмуртию из Узбекистана

14:40, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Первая партия винограда приехала в Удмуртию из Узбекистана
14:40, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#Удмуртия\n#импорт\n#Узбекистан\n#фрукты\n#международное сотрудничество
Фото: ИА «Сусанин»
53
0

Продукция прошла необходимые лабораторные исследования.

Ижевск. Удмуртия. Первую партию винограда привезли из Узбекистана в Удмуртию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

26 сентября в республику приехало свыше 21 тонны свежего винограда. Сотрудники Управления Россельхознадзора провели отбор проб и контроль сопроводительных документов.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования, которые не выявили никаких вредных организмов.

Отмечается, что это первая партия привезённых из-за границы фруктов в Удмуртию за 2024 год. 

14:40, 27 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#Удмуртия\n#импорт\n#Узбекистан\n#фрукты\n#международное сотрудничество