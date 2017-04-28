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      Apple приступила к испытаниям беспилотных автомобилей на базе «Лексус»

      18:35, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:35, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #автомобилисты\n#Apple\n#автомобиль\n#беспилотник
      Фото: twitter.com/shogunlex
      140
      0

      Модель оснащена различными датчиками, камерами с круговым обзором, лидаром на 64 канала и двумя радиолокационными станциями.  

      Калифорния. США. Компания Apple. Inc приступила к испытаниям автомобилей с автономным управлением в Силиконовой долине в Калифорнии. Беспилотные автомобили созданы на базе «Лексус» RX450h, сообщают «Народные Новости».

      Власти Калифорнии выдали Apple разрешения на три гибридных автомобиля «Лексус», выпущенные в 2015 году, в середине апреля. Право на управление имеют только шесть водителей-испытателей. Каждую машину будут тестировать два специалиста.

      «Лексус» RX450h имеет множество датчиков, лидар на 64 канала, две радиолокационных станции, камеры с круговым обзором.

      Известно, что Apple установила все устройства и системы от других автопроизводителей.

      Alex Webb on Twitter

      Here's the car that #Apple's using to test its autonomous car technology. Story with @mhbergen. https://t.co/jHLnJDRjoS https://t.co/zTezUmcZwC

      18:35, 28 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #автомобилисты\n#Apple\n#автомобиль\n#беспилотник
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