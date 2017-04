Apple приступила к испытаниям беспилотных автомобилей на базе «Лексус»

Калифорния. США. Компания Apple. Inc приступила к испытаниям автомобилей с автономным управлением в Силиконовой долине в Калифорнии. Беспилотные автомобили созданы на базе «Лексус» RX450h, сообщают «Народные Новости».

Власти Калифорнии выдали Apple разрешения на три гибридных автомобиля «Лексус», выпущенные в 2015 году, в середине апреля. Право на управление имеют только шесть водителей-испытателей. Каждую машину будут тестировать два специалиста.

«Лексус» RX450h имеет множество датчиков, лидар на 64 канала, две радиолокационных станции, камеры с круговым обзором.

Известно, что Apple установила все устройства и системы от других автопроизводителей.

Here's the car that #Apple's using to test its autonomous car technology. Story with @mhbergen. https://t.co/jHLnJDRjoS https://t.co/zTezUmcZwC