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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии ударивший соперника лыжник принёс свои извинения

14:13, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии ударивший соперника лыжник принёс свои извинения
14:13, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
44
0
#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#МинспортУР\n#Максим Вылегжанин\n#извинения\n#спорт\n#инцидент
Источник фото: скриншот видео Максим Вылегжанин
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Все претензии сторон друг к другу исчерпаны.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15-летний лыжник Георгий Ф. извинился перед 13-летним соперником за удар ногой после падения. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин в своих соцсетях.

Напомним, инцидент произошёл 16 марта во время республиканских соревнований в Якшур-Бодье. Георгий Ф. наехал на упавшего спортсмена, а затем ударил его ногой. Минспорт Удмуртии взял эту ситуацию на контроль после широкого общественного резонанса.

«В результате разбирательства президиумом Федерации лыжных гонок Удмуртии принято решение о дисквалификации Георгия Ф. с эстафеты и отстранении до конца сезона 2024/25 за недопустимое поведение. Он также не сможет участвовать во Всероссийских соревнованиях имени Раисы Сметаниной», – говорится в сообщении министра.

Денис Парахин и Максим Вылегжанин провели очную встречу со спортсменами, в ходе которой лыжник, ударивший своего соперника, принёс извинения. Сообщается, что никаких претензий у сторон друг к другу не осталось. На этом инцидент был исчерпан.

«Уверен, что данная ситуация послужит уроком для всех участников процесса и впредь мы не допустим таких моментов», – подытожил министр спорта Удмуртии.

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14:13, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
44
0
#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#МинспортУР\n#Максим Вылегжанин\n#извинения\n#спорт\n#инцидент