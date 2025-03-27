Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15-летний лыжник Георгий Ф. извинился перед 13-летним соперником за удар ногой после падения. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин в своих соцсетях.

Напомним, инцидент произошёл 16 марта во время республиканских соревнований в Якшур-Бодье. Георгий Ф. наехал на упавшего спортсмена, а затем ударил его ногой. Минспорт Удмуртии взял эту ситуацию на контроль после широкого общественного резонанса.

«В результате разбирательства президиумом Федерации лыжных гонок Удмуртии принято решение о дисквалификации Георгия Ф. с эстафеты и отстранении до конца сезона 2024/25 за недопустимое поведение. Он также не сможет участвовать во Всероссийских соревнованиях имени Раисы Сметаниной», – говорится в сообщении министра.

Денис Парахин и Максим Вылегжанин провели очную встречу со спортсменами, в ходе которой лыжник, ударивший своего соперника, принёс извинения. Сообщается, что никаких претензий у сторон друг к другу не осталось. На этом инцидент был исчерпан.

«Уверен, что данная ситуация послужит уроком для всех участников процесса и впредь мы не допустим таких моментов», – подытожил министр спорта Удмуртии.