Следж-хоккеисты из Удмуртии стали бронзовыми призерами Кубка России

Ижевск. Удмуртия. Третье место по итогам Первого профессионального Кубка России по следж-хоккею досталось клубу «Удмуртия». Игры проходили на льду крытого катка «Олимпиец» в Ижевске с 18 по 23 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Главную награду турнира – Кубок Чемпионов – завоевали спортсмены клуба «АКМ» из Тулы, серебро получила «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа. Четвертое и пятое места заняли команды «Ястребы» из Оренбурга и представляющий Подмосковье «Феникс».

Судьба бронзовой награды решилась 24 августа в матче между «Удмуртией» и «Ястребами». Борьба за 3 место шла на равных весь игровой отрезок. Одна за другой стороны упускали выгодные моменты при атаке, оба вратаря блестяще отстаивали свои ворота. Лишь в 3 периоде удача улыбнулась Константину Плешивых из команды «Удмуртия», «размочившему» счет. Автором второй шайбы в ворота «Ястребов» стал Максим Калачев. Она стала последней в этом матче, отметили в пресс-службе ижевского клуба.

Отмечается, что победителей и призеров турнира наградили денежными призами в размере 100, 80 и 60 тыс. рублей соответственно.

Лучшим вратарем Кубка России был объявлен Андрей Касаткин из «АКМ», лучшим защитником — Илья Волков из «Югры», лучшим нападающим — игрок «АКМ» Михаил Ворончихин. Самым ценным игроком стал Владимир Рычков из той же команды. А лучшим судьей соревнований признали Кирилла Беседного.

«Команды подтвердили свое мастерство. Последние игры были более «валидольные» — наша команда «Удмуртия» заставила поволноваться. Прекрасно подготовленные команды, несмотря на то, что начало спортивного сезона. Мы довольны турниром. Уже через 2,5 недели в Ижевске вновь пройдет старт чемпионата России — это первый круг. Будем готовиться», — прокомментировал итоги турнира президент следж-хоккейного клуба «Удмуртия» Павел Вечтомов.