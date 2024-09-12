Первый круг Чемпионата России по следж-хоккею стартовал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался Чемпионат России по следж-хоккею сезона 2024-2025 (0+). Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Первый круг соревнований проходит в Ижевске уже четвертый год подряд. Открытие чемпионата состоялось 11 сентября на крытом катке «Олимпиец».

В течение 9 дней между собой будут соревноваться 10 команд из разных регионов России. По данным Минспорта Удмуртии, в их числе два новичка — СХК «Звезда» из Санкт-Петербурга и СХК «Гвардия» из Московской области.

«Очень значимо то, что так много людей с ограниченными возможностями здоровья занимают активную жизненную позицию, стремятся преодолеть трудности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться, принимать участие в деятельности общественных организаций, заниматься художественным творчеством и, конечно же, спортом. Вы демонстрируете невероятную силу духа, талант и упорство, вдохновляете своим примером всех окружающих», — отметил вице-спикер республиканского парламента Иван Черезов.

Напомним, что в августе в Ижевске впервые провели Кубок России по следж-хоккею. Команда «Удмуртия» заняла третье место.