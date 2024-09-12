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Первый круг Чемпионата России по следж-хоккею стартовал в Ижевске

12:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Первый круг Чемпионата России по следж-хоккею стартовал в Ижевске
12:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#следж-хоккей\n#спорт\n#соревнования
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
178
0

За медали борются 10 команд со всей страны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался Чемпионат России по следж-хоккею сезона 2024-2025 (0+). Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. 

Первый круг соревнований проходит в Ижевске уже четвертый год подряд. Открытие чемпионата состоялось 11 сентября на крытом катке «Олимпиец». 

В течение 9 дней между собой будут соревноваться 10 команд из разных регионов России. По данным Минспорта Удмуртии, в их числе два новичка —  СХК «Звезда» из Санкт-Петербурга и СХК «Гвардия» из Московской области. 

«Очень значимо то, что так много людей с ограниченными возможностями здоровья занимают активную жизненную позицию, стремятся преодолеть трудности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться, принимать участие в деятельности общественных организаций, заниматься художественным творчеством и, конечно же, спортом. Вы демонстрируете невероятную силу духа, талант и упорство, вдохновляете своим примером всех окружающих», — отметил вице-спикер республиканского парламента Иван Черезов.  

Напомним, что в августе в Ижевске впервые провели Кубок России по следж-хоккею. Команда «Удмуртия» заняла третье место.  

12:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#следж-хоккей\n#спорт\n#соревнования