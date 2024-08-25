Ижевский «Зенит» одолел в домашнем матче «Волгу» из Ульяновска

Ижевск. Удмуртия. Ижевские футболисты порадовали болельщиков яркой победой. Соперником выступила команда «Волга» из Ульяновска, встреча прошла на стадионе «Купол» 24 августа, сообщает пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск».

Начало матча для принимающей стороны не задалось: на 3-й минуте игрок «Волги» Семен Мухин открыл счет в пользу гостей.

Однако ижевчане унывать не стали и уже через 4 минуты закатили ответный мяч в ворота ульяновцев: отличился Макар Кабаков.

Далее последовала череда нарушений, обернувшаяся для «Волги» удалением автора гола. Зенитовцы усилили натиск на ворота соперников и в упорной борьбе добились преимущества в счете: свой дебютный гол в составе ижевской команды забил Павел Миронов.

После этого перевес хозяев стал неоспорим. Никита Завьялов реализовал пенальти, а вышедший на замену Илья Александров оформил дубль. Игра завершилась под аплодисменты трибун со счетом 5:1 в пользу «Зенита».