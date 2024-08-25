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Ижевский «Зенит» одолел в домашнем матче «Волгу» из Ульяновска

12:23, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ижевский «Зенит» одолел в домашнем матче «Волгу» из Ульяновска
12:23, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
214
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#футбол\n#Зенит-Ижевск
Фото: pxhere.com
214
0

Счет встречи — 5:1.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские футболисты порадовали болельщиков яркой победой. Соперником выступила команда «Волга» из Ульяновска, встреча прошла на стадионе «Купол» 24 августа, сообщает пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск».

Начало матча для принимающей стороны не задалось: на 3-й минуте игрок «Волги» Семен Мухин открыл счет в пользу гостей.

Однако ижевчане унывать не стали и уже через 4 минуты закатили ответный мяч в ворота ульяновцев: отличился Макар Кабаков.

Далее последовала череда нарушений, обернувшаяся для «Волги» удалением автора гола. Зенитовцы усилили натиск на ворота соперников и в упорной борьбе добились преимущества в счете: свой дебютный гол в составе ижевской команды забил Павел Миронов.

После этого перевес хозяев стал неоспорим. Никита Завьялов реализовал пенальти, а вышедший на замену Илья Александров оформил дубль. Игра завершилась под аплодисменты трибун со счетом 5:1 в пользу «Зенита». 

12:23, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
214
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#футбол\n#Зенит-Ижевск