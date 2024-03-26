Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Поезд сообщением Нижний Новгород – Ижевск сделают ежедневным

14:05, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Поезд сообщением Нижний Новгород – Ижевск сделают ежедневным
14:05, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
167
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Нижний Новгород\n#поезд
Фото: ИА «Сусанин»
167
0

Новое расписание будет действовать с 28 марта по 7 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Поезд, соединяющий Нижний Новгород и Ижевск, будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Новое расписание будет действовать в период с 28 марта по 7 декабря 2024 года. Из столицы Приволжья состав выдвигается в 22:00, прибытие в Ижевск в 13:15 следующего дня. Обратно из удмуртской столицы поезд отправляется в 17:14 и прибудет в Нижний Новгород в 06:42. Время указано местное.

В составе фирменного поезда присутствуют плацкартные и купейные вагоны.

14:05, 26 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
167
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Нижний Новгород\n#поезд