Поезд сообщением Нижний Новгород – Ижевск сделают ежедневным

Ижевск. Удмуртия. Поезд, соединяющий Нижний Новгород и Ижевск, будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Новое расписание будет действовать в период с 28 марта по 7 декабря 2024 года. Из столицы Приволжья состав выдвигается в 22:00, прибытие в Ижевск в 13:15 следующего дня. Обратно из удмуртской столицы поезд отправляется в 17:14 и прибудет в Нижний Новгород в 06:42. Время указано местное.

В составе фирменного поезда присутствуют плацкартные и купейные вагоны.