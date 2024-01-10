Баскетболисты «Купола-Родников» начали год с победы

Ижевск. Удмуртия. С победы начался новый год для ижевских баскетболистов команды «Купол-Родники». 9 января на своём паркете они обыграли БК «СШОР-Локомотив-Кубань». Как сообщает пресс-служба команды, матч в рамках Суперлиги завершился со счётом 88-64.

«Перед этим матчем мы говорили, что эту игру мы сможем выиграть только за счёт защиты. За счёт агрессивной защиты, за счёт правильной ротации, за счёт правильного движения. К сожалению, в первой половине игры у нас это не получилось. Особенно во второй четверти — мы пропустили 25 очков, что непозволительно. За всю вторую половину мы пропустили всего 24 очка. Это тот уровень защиты, который мы хотели бы видеть постоянно», — сказал после матча главный тренер «купольцев» Сергей Чернов.

Он также поздравил и поблагодарил пришедших на игру болельщиков.