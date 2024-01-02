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Ижевск примет первый этап Кубка России по мотогонкам на льду

16:40, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск примет первый этап Кубка России по мотогонкам на льду
16:40, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#мотогонки
Фото: Тараса Чернуса на Unsplash
289
0

Соревнования пройдут на стадионе «Зенит»

Ижевск. Удмуртия. 3 и 4 января в Ижевске пройдёт первый этап Кубка России по мотогонкам на льду (6+). Местом состязаний станет стадион «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В состязаниях примут участие сильнейшие мотогонщики из 7 регионов страны. Гонки пройдут в рамках Чемпионата федерации мотоциклетного спорта России сезона 2024 года. Для соревнований был залит лёд.

Начало состязаний в 12:00. Вход платный. Для детей до 7 лет — бесплатно в сопровождении родителей.

16:40, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#мотогонки