Ижевск примет первый этап Кубка России по мотогонкам на льду

Ижевск. Удмуртия. 3 и 4 января в Ижевске пройдёт первый этап Кубка России по мотогонкам на льду (6+). Местом состязаний станет стадион «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В состязаниях примут участие сильнейшие мотогонщики из 7 регионов страны. Гонки пройдут в рамках Чемпионата федерации мотоциклетного спорта России сезона 2024 года. Для соревнований был залит лёд.

Начало состязаний в 12:00. Вход платный. Для детей до 7 лет — бесплатно в сопровождении родителей.