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Четвёртый этап Кубка Удмуртии по зимнему мотокроссу прошёл в Воткинске

16:45, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Четвёртый этап Кубка Удмуртии по зимнему мотокроссу прошёл в Воткинске
16:45, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#мотогонки
Фото: vk.com (Алексей Заметаев)
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В нём также участвовали гонщики из Татарстана, Башкортостана и Пермского края.

Воткинск. Удмуртия. 23 февраля в районе экстрим-парка в Воткинске прошел четвёртый этап Кубка Удмуртии по зимнему мотокроссу (6+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев. 

В состязаниях участвовали 150 спортсменов из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Пермского края. За призы боролись как мастера спорта, так и совсем юные гонщики от пяти лет. Иногда на старт выходили сразу несколько членов семьи.

«Соревнования прошли, как всегда, ярко и зрелищно! Рёв моторов, адреналин, восторженные зрители!», — заявил Алексей Заметаев. 

Напомним, что третий этап Кубка провели в Ижевске на трассе «Орловское кольцо». Посмотреть, как это было, можно в нашем видео

16:45, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#мотогонки