Четвёртый этап Кубка Удмуртии по зимнему мотокроссу прошёл в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. 23 февраля в районе экстрим-парка в Воткинске прошел четвёртый этап Кубка Удмуртии по зимнему мотокроссу (6+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

В состязаниях участвовали 150 спортсменов из Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Пермского края. За призы боролись как мастера спорта, так и совсем юные гонщики от пяти лет. Иногда на старт выходили сразу несколько членов семьи.

«Соревнования прошли, как всегда, ярко и зрелищно! Рёв моторов, адреналин, восторженные зрители!», — заявил Алексей Заметаев.

Напомним, что третий этап Кубка провели в Ижевске на трассе «Орловское кольцо». Посмотреть, как это было, можно в нашем видео.