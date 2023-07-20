Спортсмены из 14 регионов страны приедут в Ижевск на Фестиваль водных видов активности

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль водных видов активности IZHWATERFEST-2023 пройдет в Ижевске с 26 по 29 июля (18+) на базе отдыха «Эко Порт». Об этом сообщил председатель Удмуртской республиканской организации Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское общество инвалидов» Максим Воробьев.

В фестивале примут участие спортсмены с инвалидностью из 14 регионов России. Ожидается, что на воду выйдут 27 парусных катамаранов с инклюзивными экипажами. Своё мастерство покажут как профессионалы, так и новички.

Для людей с инвалидностью пройдут мастер-классы по управлению парусным судном на водоемах Воткинска, Можги, села Пудем. Такие тренировки в рамках подготовки к фестивалю IZHWATERFEST проходят и на ижевском пруду.

Удмуртское отделение Всероссийского общества инвалидов выиграло президентский грант на реализацию проекта.

Напомним, впервые IZHWATERFEST прошел в 2021 году. На городском пляже были развернуты площадки с настольными играми, метанием ножей, по стрельбе из лука. Тогда на фестиваль съехались представители районных организаций инвалидов со всей Удмуртии: Алнашского, Балезинского, Якшур-Бодьинского, Сюмсинского, Юкаменского и других районов.