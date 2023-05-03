Волейболистки ижевского клуба «Италмас-ИжГТУ» выиграли бронзовые медали чемпионата России

Ижевск. Удмуртия. Спортсменки ижевского волейбольного клуба «Италмас-ИжГТУ» стали бронзовыми призерами чемпионата России среди команд Высшей лиги 2023 года. Итоговые матчи национального первенства в группе «Б» состоялись в Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на официальной странице команды в соцсети «ВКонтакте».

Несмотря на наличие в составе команды пяти игроков 2007 года рождения, «Италмас-ИжГТУ» сумели пробиться в финал всероссийского чемпионата. После первой серии завершающих игр в Рязани ижевские волейболистки закрепились на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата и начали борьбу за медали уже в столице Сахалинской области.

За почетное третье место «Италмас-ИжГТУ» сразился с новосибирским клубом «Олимп» (г. Куйбышев), спортсменки из Удмуртии вырвали победу со счетом 3:1.