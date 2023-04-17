Всероссийский чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» финишировал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 15 апреля, в Ижевске при поддержке группы компаний «Ренова» и «Т Плюс» состоялся суперфинал Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В 2023 году чемпионат собрал школьные команды из 72 регионов России.

«Раньше мы принимали финал ПФО, а это всероссийский финал — грандиозный праздник. Лучшие команды со всей страны приехали в Удмуртию. Наконец-то Ижевску доверили возможность провести финал. Надеюсь, что мы не подвели», — сказал после матча глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он подчеркнул, что для республики этот чемпионат является «огромным подспорьем» в развитии баскетбола, «сумасшедшей мотивации» для молодых ребят Удмуртии.

«Они видят, как играют их сверстники от Приморья до Калининграда. Поэтому это не только праздник, но и очередной этап развития очень популярного вида спорта», — отметил Александр Бречалов.

В этом году впервые в рамках финала прошёл Турнир среди тренеров Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»; также впервые в российской лиге приняли участие школьные команды из Донецкой и Луганской народных республик.

«Хочу поблагодарить предпринимателей, без которых бы ничего этого не произошло, — отметил Бречалов. — В первую очередь, компанию "Т-Плюс"».

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Т Плюс» Василий Копылов подчеркнул, что компания — социально ответственный бизнес.

«Такие социальные проекты мы стараемся реализовывать во всех регионах присутствия «Т-Плюс». Но такой масштабный — у нас единственный. Он зародился в 2007 году в Пермском крае как региональный проект. Но с тех пор вырос в федеральный. Сейчас в чемпионате принимает участие 72 региона присутствия. Количество участия — около 400 тысяч ребятишек. Если брать с родителями, бабушками и дедушками, то это охват в 1,5 миллиона человек», — сказал Василий Копылов.

Он отметил, что подобный проект является «знаком» для других организаций, что можно в России копировать его на футбол, хоккей, волейбол. Ну а ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» — объединяющий проект.

«Он объединяет школьников. Это командная игра, которая пригодится в реализации выбора профессии. Необязательно все станут чемпионами, у нас такой цели нет. Наша цель — занять ребят, чтобы у них выработался командный дух, лидерский подход, наставнические функции. Здесь реализация для того, чтобы дети занялись делом, и в жизни это всё им пригодилось», — сказал Василий Копылов.