Сталевары завершили серию домашних матчей победой над командой «Зауралье» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ижевские хоккеисты обыграли команду «Зауралье» со счетом 3:2. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первый гол забил хоккеист сталеваров Валентин Макаров на 7 минуте матча. Со счетом 1:0 и закончился первый период. Во втором периоде соперники сравняли счет, но спортсмены «Ижстали» Данила Попов и Александр Беляев забили еще 2 шайбы в ворота «Зауралья». После этого соперники вновь забили гол, но игра завершилась преимуществом команды «Ижсталь».

«Тяжело игра далась, эта волевая, трудовая победа. Трудовая победа, которая нам нужна. Через такие игры нужно проходить и еще больше сплачиваться. До сознания ребят доходит, что только дисциплина и труд в нашем коллективе могут приносить успех, чего не было в третьем домашнем матче. Серией довольны, хорошо провели, ребята выложились», — отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Он рассказал, что сейчас команда будет восстанавливаться и готовиться к выездной серии. Следующая игра пройдет 20 сентября в Рязани с командой «Рязань-ВДВ».

Напомним, что последний матч с командой «Горняк-УГМК» для сталеваров обернулся проигрышем, но в первых двух играх сезона ВХЛ они вышли победителями.