Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Школа конькобежного спорта в Ижевске объявила набор детей

10:10, 13 сентября, 2022
Школа конькобежного спорта в Ижевске объявила набор детей
10:10, 13 сентября, 2022
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коньки
Фото: vk.com/speedskating_team_izhevsk
209
0

Занятия бесплатные.

Ижевск. Удмуртия. Спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту в Ижевске объявила о новом наборе юных спортсменов. Об этом сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

В школу принимают девочек и мальчиков с 9 лет. Бесплатные тренировки проходят на стадионе «Зенит» и в ледовом дворце «Молодежный». В программу входят не только занятия на льду, физподготовка, но и работа на слайд-досках, плавание, занятия в тренажерном зале. В летний сезон спортсмены тренируются на роликах и велосипедах.

Свои успехи ребята демонстрируют на соревнованиях, а также выезжают на спортивные сборы.

Заниматься можно утром: в 09:00, а также днем — в 15:00, 16:00, 17:00 и в 10:00 в выходные. Отметим, что это единственная школа в Удмуртии, где готовят конькобежцев. Среди воспитанников конькобежной школы есть мастера спорта России, чемпион мира среди юниоров, победители первенства России и Приволжского федерального округа. 

10:10, 13 сентября, 2022
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коньки