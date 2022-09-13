Школа конькобежного спорта в Ижевске объявила набор детей

Ижевск. Удмуртия. Спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту в Ижевске объявила о новом наборе юных спортсменов. Об этом сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

В школу принимают девочек и мальчиков с 9 лет. Бесплатные тренировки проходят на стадионе «Зенит» и в ледовом дворце «Молодежный». В программу входят не только занятия на льду, физподготовка, но и работа на слайд-досках, плавание, занятия в тренажерном зале. В летний сезон спортсмены тренируются на роликах и велосипедах.

Свои успехи ребята демонстрируют на соревнованиях, а также выезжают на спортивные сборы.

Заниматься можно утром: в 09:00, а также днем — в 15:00, 16:00, 17:00 и в 10:00 в выходные. Отметим, что это единственная школа в Удмуртии, где готовят конькобежцев. Среди воспитанников конькобежной школы есть мастера спорта России, чемпион мира среди юниоров, победители первенства России и Приволжского федерального округа.