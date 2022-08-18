В Завьяловском районе стартовали XXXI Республиканские летние сельские спортивные игры

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе дан старт XXXI Республиканским летним сельским спортивным играм. Торжественное открытие соревнований состоялось на стадионе в поселке Италмас, написал глава района Константин Русинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Участников летней сельской олимпиады поприветствовали глава Удмуртии Александр Бречалов и четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова. Напомним, нынешние игры посвящены 80-летию прославленной спортсменки. Талисманом игр стал богатырь Завьял, символизирующий силу и волю к победе.

Свои команды на соревнования представили все 25 сельских районов Удмуртии. В течение четырех дней более 1,4 тыс. спортсменов разыграют 128 комплектов наград в 16 видах спорта.

Команды поборются за медали в таких дисциплинах как легкая атлетика, волейбол, полиатлон, армрестлинг, дзюдо, лапта, гиревой спорт, городки, настольный теннис и перетягивание каната.

Также в рамках игр пройдут состязания спортивных семей. Традиционно отдельный блок соревнований отведен для глав районов и руководителей сельских муниципалитетов. Чиновники будут выявлять лучших среди себя в стрельбе из пневматической винтовки, дартсе и городошном спорте.