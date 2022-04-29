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Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

Live: в Ижевске проходит «Олимпийский день» в честь юбилея Галины Кулаковой

12:35, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
Live: в Ижевске проходит «Олимпийский день» в честь юбилея Галины Кулаковой
12:35, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
1791
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Галина Кулакова\n#Динамо
Фото: ИА «Сусанин»
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0

«Сусанин» ведет прямую трансляцию торжественного открытия спортивного праздника.

Ижевск. Удмуртия. «Олимпийский день» в честь 80-летия Галины Кулаковой проходит 29 апреля в Ижевске. Торжественная церемония открытия праздника состоится в 12:30 на стадионе «Динамо».

Праздник стартует с театрализованной программы «Почувствуй себя олимпийцем», а в 12:50 на стадионе появится сама виновница торжества, четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Алексеевна Кулакова.

«Сусанин» ведет прямую трансляцию праздника.  

 

 

Галина Кулакова: воля, труд, победа

Информационное агентство «Сусанин» это актуальные новости Ижевска и Удмуртской Республики, репортажи, видео с места событий, прямые трансляции, лонгриды, статьи, интересные блоги. Самое полное освещение всех интересных событий в Удмуртии

12:35, 29 апреля, 2022
Андрей Поносов
1791
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Галина Кулакова\n#Динамо