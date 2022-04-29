Live: в Ижевске проходит «Олимпийский день» в честь юбилея Галины Кулаковой

«Сусанин» ведет прямую трансляцию торжественного открытия спортивного праздника.
Ижевск. Удмуртия. «Олимпийский день» в честь 80-летия Галины Кулаковой проходит 29 апреля в Ижевске. Торжественная церемония открытия праздника состоится в 12:30 на стадионе «Динамо».
Праздник стартует с театрализованной программы «Почувствуй себя олимпийцем», а в 12:50 на стадионе появится сама виновница торжества, четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Алексеевна Кулакова.
«Сусанин» ведет прямую трансляцию праздника.
Информационное агентство «Сусанин» это актуальные новости Ижевска и Удмуртской Республики, репортажи, видео с места событий, прямые трансляции, лонгриды, статьи, интересные блоги. Самое полное освещение всех интересных событий в Удмуртии
Галина Кулакова: воля, труд, победа
Информационное агентство «Сусанин» это актуальные новости Ижевска и Удмуртской Республики, репортажи, видео с места событий, прямые трансляции, лонгриды, статьи, интересные блоги. Самое полное освещение всех интересных событий в Удмуртии