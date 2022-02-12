Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Олимпиаде-2022

Пекин. Китай. Российские спортсменки заняли первое место в женской лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады-2022.

Золотые медали получили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Девушки бежали лыжную эстафету 4х5 км.

На последнем этапе Вероника Степанова ушла в отрыв от всех соперниц и первой пересекла финишную черту. Прохождение эстафеты у спортсменок заняло 53 минуты 41 секунду.

Российские лыжницы впервые с 2006 года выиграли эстафету Олимпиады.

Серебряную медаль получила сборная Германии, отставшая на 18,2 секунды, на третьем месте оказалась Швеция с отставанием на 20,7 секунды.