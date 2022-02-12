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Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Олимпиаде-2022

13:03, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Олимпиаде-2022
13:03, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
282
0
#Пекин\n#Китай\n#Олимпиада\n#победители\n#лыжный спорт\n#медали\n#Россия
Фото: olympics.com/ru/beijing-2022/
282
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Вторыми стали спортсменки из Германии, а третье место заняла сборная Швеции.

Пекин. Китай. Российские спортсменки заняли первое место в женской лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады-2022.

Золотые медали получили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Девушки бежали лыжную эстафету 4х5 км.

На последнем этапе Вероника Степанова ушла в отрыв от всех соперниц и первой пересекла финишную черту. Прохождение эстафеты у спортсменок заняло 53 минуты 41 секунду.

Российские лыжницы впервые с 2006 года выиграли эстафету Олимпиады.

Серебряную медаль получила сборная Германии, отставшая на 18,2 секунды, на третьем месте оказалась Швеция с отставанием на 20,7 секунды.

13:03, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
282
0
#Пекин\n#Китай\n#Олимпиада\n#победители\n#лыжный спорт\n#медали\n#Россия