Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Юный спортсмен из Ижевска победил в Первенстве Мира по метанию ножа

11:40, 26 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Юный спортсмен из Ижевска победил в Первенстве Мира по метанию ножа
11:40, 26 октября, 2021
Екатерина Сентемова
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#подростки\n#соревнования\n#нож\n#победители
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
101
0

Он занял два призовых места.

Ижевск. Удмуртия. Юный спортсмен из Ижевска занял первое место на Первенстве Мира по Спортивному метанию ножа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования прошли с 19 по 21 октября в селе Сукко Краснодарского края. На них приехали спортсмены из 15 стран мира. Участники состязались в своих возрастных группах: мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юноши и девушки 16-17 лет.

Воспитанник ижевского клуба метания ножей «Стальной лепесток» Нияз Давлетов после 2 лет тренировок принял участие в соревновании. Юноша стал победителем в метании ножей на 3 метра и серебряным призером на 5 метрах.

11:40, 26 октября, 2021
Екатерина Сентемова
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#подростки\n#соревнования\n#нож\n#победители
?>