Юный спортсмен из Ижевска победил в Первенстве Мира по метанию ножа

Он занял два призовых места.

Ижевск. Удмуртия. Юный спортсмен из Ижевска занял первое место на Первенстве Мира по Спортивному метанию ножа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования прошли с 19 по 21 октября в селе Сукко Краснодарского края. На них приехали спортсмены из 15 стран мира. Участники состязались в своих возрастных группах: мальчики и девочки 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юноши и девушки 16-17 лет.

Воспитанник ижевского клуба метания ножей «Стальной лепесток» Нияз Давлетов после 2 лет тренировок принял участие в соревновании. Юноша стал победителем в метании ножей на 3 метра и серебряным призером на 5 метрах.