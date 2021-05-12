Матч завершился с «сухим» счетом 6:0.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский «Зенит» разгромил на своем поле команду из Оренбурга. Об этом сообщается на официальной странице команды в сети «ВКонтакте».

11 мая состоялся очередной матч олимп-первенства России среди команд профессиональной футбольной лиги. «Зенит-Ижевск» принимал в гостях клуб «Оренбург-2». Под занавес сезона 2020-2021 ижевские спортсмены вновь порадовали своих болельщиков. Доминирование «Зенита» на поле было очевидным.

Счет в матче открыл на 20 минуте Ильдар Бикчантаев. В начале второго тайма успех развил Тимур Фаррахов, ижевский полузащитник дважды (55 и 60 мин.) поразил ворота соперника. Закрепили результат защитники Александр Логунов (80 мин.) и Леонид Фурцев (87 мин.). Жирную точку в победном матче в виде успешного пенальти поставил Кирилл Мырзаков. «Зенит» не оставил оренбуржцам шанса даже на гол престижа, итог игры – 6:0 в пользу хозяев поля.

Главный тренер молодежного клуба «Оренбург-2» Максим Грошев на послематчевой пресс-конференции признал: ижевчане на своем поле лучше владели мячом, кроме того, навязали гостям силовую игру, в которой оказались успешнее.

Сейчас по итогам 22 матчей в турнирной таблице первенства ПФЛ «Зенит-Ижевск» в своей группе занимает 12 строчку.

Через неделю, 18 мая, «Зенит-Ижевск» отправится в Самарскую область на встречу с клубом «Лада-Тольятти».