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Волейболисты Ижевска стали призерами Чемпионата России

10:10, 12 апреля, 2021
Аграфена Костромская
Волейболисты Ижевска стали призерами Чемпионата России
10:10, 12 апреля, 2021
Аграфена Костромская
24
0
#Удмуртия\n#спорт\n#ИжГТУ\n#волейбол\n#чемпионат России
Фото: https://vk.com/vcizhevsk?z=photo-57180198_457244740%2Falbum-57180198_270696044
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Команды ИжГТУ завоевали «серебро» в молодежном первенстве.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские волейболисты стали призерами всероссийского первенства. 9-11 апреля в Костроме состоялся Чемпионат России среди команд Высшей лиги «Б». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В мужском первенстве Удмуртию представляла команда «ИжГТУ-Динамо», в женском – сборная «Италмас-ИжГТУ». Во 2 туре финальных игр ижевские волейболисты соперничали с командами Костромы, Рязани, Череповца и Южно-Сахалинска.

В тройке сильнейших мужская сборная «ИжГТУ» заняла серединное положение, уступив лишь хозяевам чемпионата - костромскому «Волжанину». Серебряные награды всероссийских соревнований также завоевали волейболистки Удмуртии, в матче за первое место они сражались с командой «Северянка-2» из Череповца.

10:10, 12 апреля, 2021
Аграфена Костромская
24
0
#Удмуртия\n#спорт\n#ИжГТУ\n#волейбол\n#чемпионат России