В Удмуртии может появиться профессиональная команда по баскетболу 3х3

Новый спортивный коллектив планируют создать на базе клуба «Купол-Родники».

Ижевск. Удмуртия. Профессиональную команду по баскетболу 3x3 могут создать в Удмуртии. 8 и 9 апреля в регионе впервые пройдут всероссийские соревнования по этому виду спорта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По словам председателя федерации баскетбола «Удмуртия» Марата Зиятдинова, формат баскетбола 3x3 интересен в части его профессионального развития в регионе. В республике на базе клуба «Купол-Родники» можно создать как женскую, так и мужскую команды по игре 3 на 3. В случае успешной проработки вопроса в следующем сезоне коллективы заявятся на чемпионат России.