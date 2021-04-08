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В Удмуртии может появиться профессиональная команда по баскетболу 3х3

10:10, 08 апреля, 2021
Аграфена Костромская
В Удмуртии может появиться профессиональная команда по баскетболу 3х3
10:10, 08 апреля, 2021
Аграфена Костромская
219
0
#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#профессионалы\n#Минспорттуризма Удмуртии\n#чемпионат России
Фото: https://vk.com/udmbasket?z=photo-86915966_457245317%2Falbum-86915966_00%2Frev
219
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Новый спортивный коллектив планируют создать на базе клуба «Купол-Родники».

Ижевск. Удмуртия. Профессиональную команду по баскетболу 3x3 могут создать в Удмуртии. 8 и 9 апреля в регионе впервые пройдут всероссийские соревнования по этому виду спорта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По словам председателя федерации баскетбола «Удмуртия» Марата Зиятдинова, формат баскетбола 3x3 интересен в части его профессионального развития в регионе. В республике на базе клуба «Купол-Родники» можно создать как женскую, так и мужскую команды по игре 3 на 3. В случае успешной проработки вопроса в следующем сезоне коллективы заявятся на чемпионат России.

10:10, 08 апреля, 2021
Аграфена Костромская
219
0
#Удмуртия\n#спорт\n#баскетбол\n#профессионалы\n#Минспорттуризма Удмуртии\n#чемпионат России