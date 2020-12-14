В Ижевске 19 декабря откроют сезон конькобежного спорта

Все желающие смогут попробовать свои силы.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в субботу, 19 декабря, откроют сезон конькобежного спорта. Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет на стадионе «Зенит».
Вход свободный.
«Все желающие смогут попробовать свои силы и пройти дистанцию от 100 до 500 метров, вход свободный», – отмечается в сообщении.
В 09:00 пройдет торжественное открытие, в 09:30 начнутся старты.
Участников разделят на возрастные группы.
19 декабря участники соревнований бегут дистанции:
- детский возраст – 100 + 100 м;
- младший возраст – 100 + 500 м;
- средний возраст – 100 + 500 м;
- старший возраст – 100 + 500 м.
20 декабря участники соревнований бегут дистанции:
- детский возраст – 100 + 300 м;
- младший возраст – 300 + 500 м;
- средний возраст – 500 + 500 м;
- старший возраст – 500 + 500 м.
Городские соревнования по конькобежному спорту «Открытие сезона 2020-2021» продолжатся и 20 декабря.
Для участия в соревнованиях необходим допуск врача.