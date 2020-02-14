Мотогонки на «Зените» в Ижевске отменили из-за погоды

Аномальное для этого времени тепло не позволило подготовить трек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за погоды отменили мотогонки на «Зените» в эти выходные. По данным пресс-службы Минспорта Удмуртской Республики, аномальное для зимы тепло не позволило подготовить трек для спидвея в соответствии с требованиями безопасности.

Проведение соревнований на небезопасной трассе – прямая угроза здоровью и жизни молодых спортсменов. В связи с этим комиссия мотоциклетного спорта России отказала в проведении финала 2 Кубка России по мотогонкам на льду.

Ижевчане, купившие билеты, смогут сдать их в местах продаж.