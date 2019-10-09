Хоккеисты «Ижстали» одержали победу в Ростове-на-Дону

«Ростов» проиграл со счётом 1:3.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» одержали победу на выезде над командой «Ростов» в Ростове-на-Дону во вторник, 8 октября. Как сообщила пресс-служба ижевского клуба, итоговый счёт составил 1:3.

Команды продемонстрировали динамичный хоккей на скоростях присущих молодёжной лиге. Счёт открыли «сталевары» уже на второй минуте. Антон Ковалёв в зоне соперника, получив шайбу, не раздумывая запустил её в ворота с правой точки вбрасывания.

Ростовчане отыгрались через четыре минуты, реализовав большинство. Следующего гола пришлось ждать долго — в середине третьего периода Роман Халиков броском с ползоны вывел «Ижсталь» вперёд. Закрепил успех ижевчан другой защитник — Илья Дервук. Когда команды играли в формате «4 на 4», он устроил сольный проход через всю площадку. Эта шайба в карьере Дервука стала первой в ВХЛ.

«После такого неудачного домашнего коллапса очень нужна была победа, чтобы приобрести уверенность и слаженность в игре. Ребята - молодцы, выстояли, особенно во втором периоде, который был провален. Хозяева имели большое преимущество, но хорошо сыграл наш вратарь. В третьем периоде игра шла до гола, мы забили и смогли довести матч до победы», — отметил в послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.