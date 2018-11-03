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Ледовый «стриптиз» фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой запустил флешмоб в Твиттере

15:00, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
15:00, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1277
0
#спорт\n#Елизавета Туктамышева\n#Удмуртия\n#новости\n#Лиза Туктамышева\n#фигурное катание
Фото: twitter.com/TuktikLiza
1277
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Иностранные фигуристы стали размещать в Твиттере видео с раздеванием во время катания.

Москва. Иностранные фигуристы запустили в Твиттере флешмоб с раздеванием на льду после выступления фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой на этапе гран-при в Канаде. Об этом пишет Лента.ру.

Напомним, что во время показательного выступления Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и во время проката сняла кофту. Теперь спортсмены повторяют этот «трюк» и выкладывают видео в соцсеть под хэштегом #Tuktikchallenge.

Прокатом Елизаветы Туктамышевой сначала вдохновился американский фигурист Ники Баусенвейн. Затем подобное видео выложила чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн. После этого фигуристы всех возрастов стали копировать выступление российской спортсменки.

Nicky Bausenwein on Twitter

@TuktikLiza you inspired me https://t.co/84ceNsmve7

Amber Glenn on Twitter

@TuktikLiza Does this count as the #Tuktikchallenge ? @TuktikLiza https://t.co/6NP7FHdZXx

15:00, 03 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1277
0
#спорт\n#Елизавета Туктамышева\n#Удмуртия\n#новости\n#Лиза Туктамышева\n#фигурное катание

 

 

 


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