Ледовый «стриптиз» фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой запустил флешмоб в Твиттере

Москва. Иностранные фигуристы запустили в Твиттере флешмоб с раздеванием на льду после выступления фигуристки из Удмуртии Елизаветы Туктамышевой на этапе гран-при в Канаде. Об этом пишет Лента.ру.

Напомним, что во время показательного выступления Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и во время проката сняла кофту. Теперь спортсмены повторяют этот «трюк» и выкладывают видео в соцсеть под хэштегом #Tuktikchallenge.

Прокатом Елизаветы Туктамышевой сначала вдохновился американский фигурист Ники Баусенвейн. Затем подобное видео выложила чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн. После этого фигуристы всех возрастов стали копировать выступление российской спортсменки.

@TuktikLiza you inspired me https://t.co/84ceNsmve7

@TuktikLiza Does this count as the #Tuktikchallenge ? @TuktikLiza https://t.co/6NP7FHdZXx