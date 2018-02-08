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      Пхёнчхан-2018: даты выступления спортсменок из Удмуртии на Олимпийских играх

      09:30, 08 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      09:30, 08 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      630
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#Ульяна Кайшева\n#Москва\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание
      Фото: СБР/flickr.com
      630
      0

      Ульяна Кайшева дебютирует на Играх в биатлоне, а Алина Загитова впервые на соревнованиях такого уровня поборется за победу в фигурном катании.

      Пхёнчхан. Южная Корея. Спортсменки из Удмуртии Ульяна Кайшева и Алина Загитова дебютируют на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Информагентство «Сусанин» рассказывает о о датах выступления биатлонистки и фигуристки на зимних Играх 2018 года.

      Биатлон

      Олимпийских атлетов из России будут представлять четверо стреляющих лыжников: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Первые старты пройдут уже в субботу, 10 февраля. На лыжню выйдут женщины, сообщает сайт СБР.

      Программа соревнований:

      10 февраля, суббота

      15:15 (местное) – Спринт, женщины. (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова)

      Трансляции:

       «Матч! Арена» (прямой эфир)

       «Россия 1» (прямой эфир)

      12 февраля, понедельник

      14:10 (местное) – Гонка преследования, женщины.

      Критерии отбора: попадание в топ-60 по результатам спринта.

      14 февраля, среда

      15:05 (местное) – Индивидуальная гонка, женщины (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова)

      17 февраля, суббота

      15:15 (местное) – Масс-старт, женщины

      Критерии отбора: попадание в топ-15 тотала Кубка мира, либо топ-15 по результатам Игр

      20 февраля, вторник

      15:15 (местное) – Смешанная эстафета (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева)

      22 февраля, четверг

      15:15 (местное) – Эстафета, женщины (не участвуют)

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      Примечательно:

      Пхёнчхан – это уезд в южнокорейской провинции Канвондо, расположенный к востоку от столицы страны – Сеула. Лыжно-биатлонный комплекс «Альпензия» находится на склонах горного хребта Тхэбэк или Восточно-Корейских гор. Стадион находится на высоте в 756 метров.

      Начало Олимпиады уже запомнится участникам сильными морозами. Для стреляющих из тонких перчаток биатлонистов это большая проблема. Синопитики уверяют, что к официальным стартам наступит потепление, а вот 10 февраля возможен сильный ветер. 

      Фигурное катание


      У женщин-одиночниц на ОИ-2018 выступят сразу три спортсменки Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова.

      21 февраля, среда

      05:00 (местное) – фигурное катание, женщины, короткая программа (Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова)

      21 февраля, пятница

      05:00 (местное) – фигурное катание, женщины, произвольная программа (Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова)

      09:30, 08 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      630
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#Ульяна Кайшева\n#Москва\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание

       

       

       

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