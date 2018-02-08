Пхёнчхан-2018: даты выступления спортсменок из Удмуртии на Олимпийских играх

Ульяна Кайшева дебютирует на Играх в биатлоне, а Алина Загитова впервые на соревнованиях такого уровня поборется за победу в фигурном катании.

Пхёнчхан. Южная Корея. Спортсменки из Удмуртии Ульяна Кайшева и Алина Загитова дебютируют на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Информагентство «Сусанин» рассказывает о о датах выступления биатлонистки и фигуристки на зимних Играх 2018 года.

Биатлон

Олимпийских атлетов из России будут представлять четверо стреляющих лыжников: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Первые старты пройдут уже в субботу, 10 февраля. На лыжню выйдут женщины, сообщает сайт СБР.

Программа соревнований:

10 февраля, суббота

15:15 (местное) – Спринт, женщины. (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова)

Трансляции:

«Матч! Арена» (прямой эфир)

«Россия 1» (прямой эфир)

12 февраля, понедельник

14:10 (местное) – Гонка преследования, женщины.

Критерии отбора: попадание в топ-60 по результатам спринта.

14 февраля, среда

15:05 (местное) – Индивидуальная гонка, женщины (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова)

17 февраля, суббота

15:15 (местное) – Масс-старт, женщины

Критерии отбора: попадание в топ-15 тотала Кубка мира, либо топ-15 по результатам Игр

20 февраля, вторник

15:15 (местное) – Смешанная эстафета (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева)

22 февраля, четверг

15:15 (местное) – Эстафета, женщины (не участвуют)

Примечательно:

Пхёнчхан – это уезд в южнокорейской провинции Канвондо, расположенный к востоку от столицы страны – Сеула. Лыжно-биатлонный комплекс «Альпензия» находится на склонах горного хребта Тхэбэк или Восточно-Корейских гор. Стадион находится на высоте в 756 метров.

Начало Олимпиады уже запомнится участникам сильными морозами. Для стреляющих из тонких перчаток биатлонистов это большая проблема. Синопитики уверяют, что к официальным стартам наступит потепление, а вот 10 февраля возможен сильный ветер.

Фигурное катание



У женщин-одиночниц на ОИ-2018 выступят сразу три спортсменки Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова.

21 февраля, среда

05:00 (местное) – фигурное катание, женщины, короткая программа (Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова)

21 февраля, пятница

05:00 (местное) – фигурное катание, женщины, произвольная программа (Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова)