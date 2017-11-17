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      Загитова vs Туктамышева: уроженки Удмуртии примут участие в этапе Гран-при по фигурному катанию

      13:20, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      13:20, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      180
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Удмуртия\n#Франция\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      180
      0

      Соревнования пройдут с 17 по 19 ноября во французском Гренобле.

      Гренобль. Франция. Уроженки Удмуртии фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в этапе Гран-при по фигурному катанию. Как сообщает пресс-служба спортивной федерации, соревнования пройдут с 17 по 19 ноября во французском Гренобле.

      За медали в женском одиночном катании кроме Туктамышевой и Загитовой поборется еще одна представительница России 17-летняя Мария Сотскова. Также на лед выйдут японка Маи Михара и канадка Кэйтлин Осмонд.

      Отметим, что Алина Загитова в этом году отметилась двумя победами на международных турнирах в Бергамо и на своем первом этапе серии Гран-при в Китае. На турнире «Ломбардия Трофи» установила свои личные достижения – в короткой программе 71.29, в произвольной – 147.17, по сумме – 218.46.

      Программы, с которыми спортсменка выступает в олимпийском сезоне, поставил хореограф группы Даниил Глейхенгауз. Короткая – на саундтрек из фильма «Черный лебедь», произвольная – «Дон Кихот» Минкуса. С этой программой спортсменка стартовала еще в прошлом сезоне.

      Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева в этом сезоне выступила на трех международных турнирах. На «Ломбардия Трофи» заняла 6-е место, затем стала бронзовым призером турнира в Финляндии. На этапе Гран-при в Пекине в произвольной программе исполнила элемент ультра-си тройной аксель с помаркой на приземлении, но прокаталась достойно и заняла 7-е место.

      Над программами этого сезона работали хореографы-постановщики Адам Соля и Татьяна Прокофьева. Короткая — Pisando Flores by Ara Malikian. Произвольная — Erinnerung by Efim Jourist, Mala Luna by Gino Vannelli, El Choclo by Angel Villoldo, Obertura by Lisandro Adrover.

      В свою очередь Сотскова сезон начала с победы на «Финляндия Трофи», где обновила свои достижения по произвольной программе (137.61) и сумме двух программ (205.30). На этапе Гран-при в Канаде завоевала серебро.

      Программы спортсменке поставил Петр Чернышев. Короткая – на музыку из балета «Лебединое озеро» Чайковского, произвольная – «Лунный свет» Клода Дебюсси.

      Отметим, что выступление одиночниц начнется 17 ноября в 18:00. Загитова выступит в первой группе. Туктамышева и Сотскова во второй.

      Произвольная программа начнется в 16:15, 18 ноября. Показательные выступления состоятся 19 ноября 17:30. Время ижевское.

      13:20, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      180
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Удмуртия\n#Франция\n#фигурное катание

       

       

       

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