Загитова vs Туктамышева: уроженки Удмуртии примут участие в этапе Гран-при по фигурному катанию

Соревнования пройдут с 17 по 19 ноября во французском Гренобле.

Гренобль. Франция. Уроженки Удмуртии фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в этапе Гран-при по фигурному катанию. Как сообщает пресс-служба спортивной федерации, соревнования пройдут с 17 по 19 ноября во французском Гренобле.

За медали в женском одиночном катании кроме Туктамышевой и Загитовой поборется еще одна представительница России 17-летняя Мария Сотскова. Также на лед выйдут японка Маи Михара и канадка Кэйтлин Осмонд.

Отметим, что Алина Загитова в этом году отметилась двумя победами на международных турнирах в Бергамо и на своем первом этапе серии Гран-при в Китае. На турнире «Ломбардия Трофи» установила свои личные достижения – в короткой программе 71.29, в произвольной – 147.17, по сумме – 218.46.

Программы, с которыми спортсменка выступает в олимпийском сезоне, поставил хореограф группы Даниил Глейхенгауз. Короткая – на саундтрек из фильма «Черный лебедь», произвольная – «Дон Кихот» Минкуса. С этой программой спортсменка стартовала еще в прошлом сезоне.

Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева в этом сезоне выступила на трех международных турнирах. На «Ломбардия Трофи» заняла 6-е место, затем стала бронзовым призером турнира в Финляндии. На этапе Гран-при в Пекине в произвольной программе исполнила элемент ультра-си тройной аксель с помаркой на приземлении, но прокаталась достойно и заняла 7-е место.

Над программами этого сезона работали хореографы-постановщики Адам Соля и Татьяна Прокофьева. Короткая — Pisando Flores by Ara Malikian. Произвольная — Erinnerung by Efim Jourist, Mala Luna by Gino Vannelli, El Choclo by Angel Villoldo, Obertura by Lisandro Adrover.

В свою очередь Сотскова сезон начала с победы на «Финляндия Трофи», где обновила свои достижения по произвольной программе (137.61) и сумме двух программ (205.30). На этапе Гран-при в Канаде завоевала серебро.

Программы спортсменке поставил Петр Чернышев. Короткая – на музыку из балета «Лебединое озеро» Чайковского, произвольная – «Лунный свет» Клода Дебюсси.

Отметим, что выступление одиночниц начнется 17 ноября в 18:00. Загитова выступит в первой группе. Туктамышева и Сотскова во второй.

Произвольная программа начнется в 16:15, 18 ноября. Показательные выступления состоятся 19 ноября 17:30. Время ижевское.