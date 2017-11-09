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      Константин Сунцов: результат краудфандинговой истории ижевского «Торпедо» считаю неудовлетворительным

      11:10, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:10, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      124
      0
      #спорт\n#бизнес\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#деньги
      Фото: boomstarter.ru
      124
      0

      По словам совладельца женского футбольного клуба, на площадке BOOMSTАRTER удалось собрать 300 тыс. рублей, однако 165 тыс. были средствами учредителя.

      Ижевск. Удмуртия. Совладелец ижевского женского футбольного клуба «Торпедо» Константин Сунцов оценил результаты краудфандинговой истории, которую руководство команды развернуло в преддверии поездки на финальный этап Первого дивизиона. По его словам, результаты получились неудовлетворительными.

      «Мы собрали требуемые для успеха 300 тысяч в последний день месячной компании. По факту, сторонних сборов получили: 135 из 300. Или на 45%», - написал у себя на странице в Фейсбуке Сунцов.

      Остальные 165 тыс. рублей были внесены учредителем «Торпедо».

      Отметим, что так называемые анонимные пользователи собрали в итоге 67745 рублей - 50% от собранных. Все они получат подарки от клуба в соответствии с купленными лотами. Чистая прибыль от проекта - 57 тыс. рублей.

      Константин Сунцов в своем посте отметил, что в случае второй подобной кампании начал бы работу со СМИ за несколько недель до старта сбора средств и попытался привлечь к этой теме блогеров, которые эту историю в итоге «не растащили».

      Помимо этого, совладелец «Торпедо» посчитал, что площадка BOOMSTАRTER является не самой удобной и проект нужно было переводить на английский и японский языки.

      «Это я, пожалуй, и сделаю на будущие цели», - написал Сунцов.

      Напомним, что на данный момент клуб из Ижевска борется за выход в ½ финального этапа Первого дивизиона. На будущий год команда может получить право выступления в элитном российском дивизионе.

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      11:10, 09 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      124
      0
      #спорт\n#бизнес\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#деньги

       

       

       

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