Всегда в форме: удмуртские силовики и пожарные привезли 18 медалей из Лос-Анжелеса

Три медали, одну из них в командном виде спорта, в копилку сборной принес руководитель Следственного управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин.

Лос-Анджелес. Представители «Динамо» Удмуртии завоевали 18 медалей на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных. Как сообщает пресс-служба республиканской организации, соревнования проходили в Лос-Анджелесе с 6 по 16 августа.

Отметим, что в играх приняло участие более 8 тыс. сотрудников органов безопасности и правопорядка из 70 стран всех континентов. В течение 10 дней были разыграны медали в 65 видах спорта.

В состав делегации России вошли 256 членов общества «Динамо», в том числе и 9 представителей из Удмуртии, представляющих региональное министерство внутренних дел и управление СКР по Удмуртии, а также пенсионеров правоохранительных органов.

В результате многодневных баталий, наши спортсмены привнесли в копилку сборной России 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей. Традиционно в данном форуме принимали участие сильнейшие атлеты своих стран, победители и призёры мировых первенств и международных стартов. Важной особенностью этого первенства является то, что соревнования проходят в различных возрастных группах.

Сотрудник УМВД России по Ижевску Елена Егорова в легкой атлетике завоевала 1 место в полумарафоне и 2 серебряных награды на дистанциях 800 и 5000 метров. Руководитель СУ СКР по Удмуртии Владимир Никешкин в соревнованиях по легкой атлетике завоевал две серебряные награды на дистанциях 800 и 1500 метров.

Удачно выступили и пловцы: Алексей Заметаев выиграл две золотые награды на дистанциях 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием. Еще одну награду в плавании принес начальник полиции МВД по Удмуртии Олег Мальцев, заняв третье место на дистанции 100 метров баттерфляем. В составе объединённой сборной, вместе с динамовцами из Санкт-Петербурга спортсмены заняли 3 место в эстафете на 200 метров комплексным плаванием.

Две награды высшей пробы добавили в копилку сборной боксеры Евгений Кочуров (весовая категория 71 кг.) и Сергей Фоменко (весовая категория 75 кг.). Победу одержал и один их лучших дзюдоистов Республики Роман Горшенин, таким образом подтвердив своё звание Чемпиона Мира по дзюдо среди полицейских и пожарных! В соревнованиях по грэпплингу Горшенин занял второе место.

Врио председателя Удмуртской организации «Динамо» Алексей Киселев в паре со своим коллегой из Смоленской организации «Динамо» Сергеем Семёновым, заняли 2 вторых места в соревнованиях по пляжному волейболу и его зальной версии 2 на 2, уступив в финалах в равной борьбе бразильским полицейским. В составе «Динамо» России Владимир Никешкин также добавил в копилку сборной золотую медаль в волейболе 4 на 4. В классическом волейболе у сборной «Динамо» Москва, за которую выступал Киселёв Алексей, бронзовая медаль.

Сборная команда удмуртской организации «Динамо» выразила благодарность за подготовку и содействие в командировании и выступлении председателю попечительского совета «Динамо» Удмуртии Александр Первухину.