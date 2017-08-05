Live: фестиваль FITNESS SUMMER 2017 стартовал в Ижевске

Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с главного спортивного события этого лета.

Ижевск. Удмуртия. На спорткомплексе «Чекерил» стартовал фестиваль FITNESS SUMMER 2017. С 10:00 поклонников спорта ждут несколько площадок: интенсив, MIND&BODY, REAL RYDER, йога на траве, петли TRX, скандинавская ходьба, WAKEBOARD, полоса препятствий, NON-STOP STATION, забег в гору. На каждой из них пройдут интереснейшие мастер-классы и встречи с тренерами.

Отметим, что на всех площадка участник, прошедший испытания, получит честно заработанные «рекорды» - специальные бонусы, которые можно обменять на подарки, воду и многое другое. Фестиваль пройдет до 16:00. Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с главного спортивного события этого лета.