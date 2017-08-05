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      Live: фестиваль FITNESS SUMMER 2017 стартовал в Ижевске

      10:00, 05 августа, 2017
      10:00, 05 августа, 2017
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      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#прямая трансляция
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      Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с главного спортивного события этого лета.

      Ижевск. Удмуртия. На спорткомплексе «Чекерил» стартовал фестиваль FITNESS SUMMER 2017. С 10:00 поклонников спорта ждут несколько площадок: интенсив, MIND&BODY, REAL RYDER, йога на траве, петли TRX, скандинавская ходьба, WAKEBOARD, полоса препятствий, NON-STOP STATION, забег в гору. На каждой из них пройдут интереснейшие мастер-классы и встречи с тренерами.

      Отметим, что на всех площадка участник, прошедший испытания, получит честно заработанные «рекорды» - специальные бонусы, которые можно обменять на подарки, воду и многое другое. Фестиваль пройдет до 16:00. Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с главного спортивного события этого лета.

       

       

       

      10:00, 05 августа, 2017
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      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#прямая трансляция

       

       

       

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