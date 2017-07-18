Спортсменки из Ижевска приняли участие в розыгрыше кубка России по пляжному гандболу

Коллективам из столицы Удмуртии противостоял Ростов-Дон.

Казань. Гандболистки из Ижевска приняли участие в розыгрыше кубка России по пляжному гандболу. Как сообщает пресс-служба ФГР, коллективам из столицы Удмуртии противостоял сильнейший клуб страны Ростов-Дон.

Каждая команда была поделена на два состава - основной и резервный. В первый день турнира состоялись полуфиналы - «Ижевск-1» встречался с «Ростов-Доном-2», а «Ростов-Дон-1» - с «Ижевском-2». В первом матче победу одержала команда из столицы Удмуртии – 2:1, во втором сильнее оказались ростовчанки, которые обыграли своих соперниц со счетом 2:0.

Затем «Ростов-Дон-1» и «Ижевск-1» встречались в финале Кубка России. Матч получился напряженным, хоть гандболистки ростовской команды одержали победу в двух сетах – 2:0.

Отметим, что матчи проходили в рамках всероссийских пляжных игр.

«Счет 2:0 не отражает содержания матча. Победа нам далась в тяжелой, напряженной борьбе, - поделился своими впечатлениями от финала Кубка России главный тренер «пляжного» «Ростов-Дона» Сергей Белицкий. – Мы рады, что завоевали трофей. Думаю, нам было немного полегче, потому что мы специализируемся именно на пляжном гандболе, а в команде «Ижевск» играют гандболистки из «классики».