Удмуртия – территория спорта: республике удалось привлечь инвестиции на спортивные состязания

Александр Бречалов заявил о подписании пяти соглашений со стороны правительства региона и инвесторов, готовых вложить около 30 млн рублей в будущие старты на территории Удмуртии.

Ижевск. Удмуртии. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о подписании пяти инвестиционных соглашений общей суммой около 30 млн рублей. Деньги пойдут на организацию и проведение в республике пяти спортивных любительских стартов. Об этом сообщает корреспондент ИА «Сусанин», побывавший на выставке «Спорт. Туризм. Отдых».

«Сумма чуть больше 30 млн рублей по 5 стартам. Но, чтобы вы понимали, спортивный событийный туризм по уровню отдачи вложенных средств это, наверное, одна из самых интересных инвестиций. Мы ожидаем от 5 стартов 100 млн плюс в бюджет Ижевска и тех городов, где это будет проходить», - сказал Александр Бречалов.

Также он проанонсировал появление интернет-ресурса «Удмуртия — территория спорта», на котором в будущем все желающие смогут зарегистрироваться для участия в спортивных состязаниях. В настоящее время на сайте анонсированы 6 мероприятий:

12 августа 2017 года – Этап Кубка Евразии по плаванию в открытой воде

13 августа 2017 года – Триатлон TITAN-Воткинск

Сентябрь 2017 года – Забег добрых дел

23-24 декабря 2017 года – Международный лыжный марафон имени Г.А.Кулаковой

9-10 февраля 2018 года – Любительский биатлон

Февраль-март 2018 года – Зимняя олимпиада для любителей

«Мы выходим с серьезной большой инициативой в адрес правительства России и Минспорта об учреждении Чемпионата России среди любителей по зимним и летним видам спорта. Таких турниров у нас еще нет, но при этом в мире любительский спорт в формате турниров очень активно развивается. В Новой Зеландии такой турнир по олимпийским видам спорта – 28 тысяч участников со всего мира. Я очень надеюсь, что такой инициативой мы дадим старт новой истории развития любительского спорта в России и, со временем, Россия займет достойное место на площадке любительских стартов», - рассказал врио главы Удмуртии о последнем из заявленных соревнований.

Ранее Александр Бречалов уже заявлял о возможности привлечения инвестиций в Удмуртии с помощью. Спортивного туризма. Так, например, о марафоне имени Кулаковой он говорил, что состязаться атлеты будут не в лыжных гонках, а в беге.