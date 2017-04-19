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      Марафон имени Галины Кулаковой пройдет в Ижевске 29 апреля

      08:30, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      08:30, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      141
      0
      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
      141
      0

      Спортсмены-любители будут состязаться в беге.

      Ижевск. Удмуртия. Марафон имени Галины Кулаковой пройдет в Ижевске 29 апреля. Об этом рассказал журналистам врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов в ходе рабочей поездки в Кечево Малопургинского района.

      «Имея такую историю богатую, таких легендарных людей, спортсменов в Удмуртии, считаю своим долгом сделать на самом высоком уровне серию лыжных стартов. <…> С 29 апреля новая история любительского спорта начнется в Удмуртии», - отметил руководитель региона.

      Однако 29 апреля состязаться любители будут не в лыжных гонках, а в беге.

      Бречалов надеется, что на марафон соберет тысячи спортсменов из всех городов России.

      08:30, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      141
      0
      #спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжный спорт
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