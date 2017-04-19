Спортсмены-любители будут состязаться в беге.

Ижевск. Удмуртия. Марафон имени Галины Кулаковой пройдет в Ижевске 29 апреля. Об этом рассказал журналистам врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов в ходе рабочей поездки в Кечево Малопургинского района.

«Имея такую историю богатую, таких легендарных людей, спортсменов в Удмуртии, считаю своим долгом сделать на самом высоком уровне серию лыжных стартов. <…> С 29 апреля новая история любительского спорта начнется в Удмуртии», - отметил руководитель региона.

Однако 29 апреля состязаться любители будут не в лыжных гонках, а в беге.

Бречалов надеется, что на марафон соберет тысячи спортсменов из всех городов России.