Ижевск в 2019 году примет чемпионат Европы по Дзюдо

Кроме того, в столице Удмуртии пройдет чемпионат России по Самбо.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск примет в 2019 году чемпионат России по Самбо и чемпионат Европы по Дзюдо. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Соловьев, выступая в администрации города во время мероприятия по подведению итогов социально-экономического развития столицы региона за 2016 год.

По его словам, к этому времени в Ижевске на проспекте Калашникова появятся физкультурно-оздоровительный центр, зал единоборств и плавательный бассейн, оборудованный для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Почти договорились (с министром спорта России – прим. ред.), но еще не до конца, что девятые российские зимние спортивные игры, тоже на территории города пройдут. Все это будет посвящено юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова», - сказал Соловьев.

100-летний юбилей легендарного оружейника Михаила Калашникова пройдет в Удмуртии в 2019 году. Первая встреча организационного комитета по подготовке праздника состоится в Москве в начале апреля.