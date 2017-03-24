  • $ 57.52 ↓
  • € 62.1 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ижевск в 2019 году примет чемпионат Европы по Дзюдо

      08:00, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      08:00, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      189
      0
      #спорт\n#общество\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#чемпионат России\n#праздники
      Фото: pixabay.com/Bizzari
      189
      0

      Кроме того, в столице Удмуртии пройдет чемпионат России по Самбо.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск примет в 2019 году чемпионат России по Самбо и чемпионат Европы по Дзюдо. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Соловьев, выступая в администрации города во время мероприятия по подведению итогов социально-экономического развития столицы региона за 2016 год.

      По его словам, к этому времени в Ижевске на проспекте Калашникова появятся физкультурно-оздоровительный центр, зал единоборств и плавательный бассейн, оборудованный для людей с ограниченными возможностями здоровья.

      «Почти договорились (с министром спорта России – прим. ред.), но еще не до конца, что девятые российские зимние спортивные игры, тоже на территории города пройдут. Все это будет посвящено юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова», - сказал Соловьев.

      100-летний юбилей легендарного оружейника Михаила Калашникова пройдет в Удмуртии в 2019 году. Первая встреча организационного комитета по подготовке праздника состоится в Москве в начале апреля. 

      08:00, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      189
      0
      #спорт\n#общество\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#чемпионат России\n#праздники
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа