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      Первая встреча оргкомитета по проведению юбилея Калашникова состоится до 10 апреля

      09:23, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      09:23, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      174
      0
      #Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#Калашноков
      Фото: susanin.news
      174
      0

      Об этом сообщил глава региона Александр Соловьев.

      Ижевск. Удмуртия. Первая встреча оргкомитета по проведению юбилея Калашникова состоится до 10 апреля в Москве.  Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти в понедельник, 20 Марата, сообщил глава региона Александр Соловьев.

      «Также с Дмитрием Рогозиным мы говорили о проведении заседании штаба оргкомитета по проведению юбилея Калашникова. Мы говорили об объектах, на которых можно провести ремонт. Договорились, что до 10 апреля мы проведем первое совещание. Оно состоится в Москве», - сказал Соловьев.

      Всемирно известный оружейник, работавший в Ижевске, скончался 23 декабря 2013 года в возрасте 95 лет. Похоронен в Москве. На его могиле в Мытищах установлен бронзовый памятник. Сейчас в память Калашникова собираются установить монумент в Москве.

      В 2019 году пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Калашникова. Удмуртия рассчитывает получить на юбилей более 20 млрд рублей. В план празднования вошли строительство проспекта Калашникова, реконструкция главного корпуса оружейного Ижевского оружейного завода (башни Ижмаша), продолжение ремонта набережной городского пруда, а также реконструкция библиотеки имени Ленина и строительство тетра юного зрителя.

      Оргкомитет по празднованию юбилея конструктора возглавит вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

      09:23, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      174
      0
      #Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#Калашноков
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