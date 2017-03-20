Об этом сообщил глава региона Александр Соловьев.

Ижевск. Удмуртия. Первая встреча оргкомитета по проведению юбилея Калашникова состоится до 10 апреля в Москве. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти в понедельник, 20 Марата, сообщил глава региона Александр Соловьев.

«Также с Дмитрием Рогозиным мы говорили о проведении заседании штаба оргкомитета по проведению юбилея Калашникова. Мы говорили об объектах, на которых можно провести ремонт. Договорились, что до 10 апреля мы проведем первое совещание. Оно состоится в Москве», - сказал Соловьев.

Всемирно известный оружейник, работавший в Ижевске, скончался 23 декабря 2013 года в возрасте 95 лет. Похоронен в Москве. На его могиле в Мытищах установлен бронзовый памятник. Сейчас в память Калашникова собираются установить монумент в Москве.



В 2019 году пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Калашникова. Удмуртия рассчитывает получить на юбилей более 20 млрд рублей. В план празднования вошли строительство проспекта Калашникова, реконструкция главного корпуса оружейного Ижевского оружейного завода (башни Ижмаша), продолжение ремонта набережной городского пруда, а также реконструкция библиотеки имени Ленина и строительство тетра юного зрителя.

Оргкомитет по празднованию юбилея конструктора возглавит вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

