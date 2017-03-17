Бронзовую медаль спортсменка завоевала в 6-километровой спринтерской гонке.

Екатеринбург. Биатлонистка из Удмуртии Анастасия Кайшева заняла третье место на первенстве России среди юношей и девушек. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, бронзовую медаль спортсменка завоевала в 6-километровой спринтерской гонке.

Кайшева проиграла победительнице Екатерине Санниковой из Тюменской области 24,7 секунды. Стреляющая лыжница из Можги допустила один промах на огневых рубежах.

Второй финишировала еще одна представительница Тюмени Эмма Тимербулатова.

Отметим, что шестой результат показала триумфатор юниорского первенства мира Кристина Егорова. Она отстала от Санниковой на 46,7 секунды.

Еще несколько биатлонисток из Удмуртии финишировали за пределами третьего десятка.